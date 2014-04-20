محمد بن راشد:الأمم الناجحة هي التي تحقيق مصالح وخير شعوبها

اكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ان العالم ملىء بالفرص في أركانه الأربع .. وهو ساحة كبيرة للتنافس والإنجاز .. والأمم الناجحة هي التي تمد يدها للجميع لتحقيق مصالح وخير شعوبها .



> وقال سموه في تصريح على موقعه الرسمي على "تويتر":سنبدأ بعون الله اليوم جولة مهمة لأربع دول في أمريكا اللاتينية.. هي المكسيك والبرازيل وشيلي والأرجنتين .. نسأل الله التوفيق والسداد.



> واضاف سموه لدينا استثمارات في هذه الدول .. وفتحنا خطوط طيران .. وزدنا تبادلنا التجاري معهم .. واليوم نريد ربطهم مع أقصى الشرق عن طريق الامارات.



> واوضح سموه ان هذه الدول أرسلت العديد من الوفود التجارية والاستثمارية أخيرا للإمارات لتعزيز تواجدها في أسواق الشرق الأوسط .. واليوم نريد تعزيز هذه العلاقة.



> وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وصل بسلامة الله الى مطار مكسيكو سيتي فجر اليوم في زيارة للولايات المتحدة المكسيكية تستغرق يومين.



> ويرافق سموه وفد رفيع يضم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي وسعادة سعيد راشد عبيد الزعابي سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية وعددا من المسؤولين المرافقين.