الأهلي يكتفي بهدف “غير مطمئن” في شباك الدفاع الحسني قبل موقعة المغرب

فاز فريق النادي الأهلي بهدف دون رد على ضيفه الدفاع الحسني الجديدي في ذهاب دور الستة عشر الثاني لكأس الكونفيدرالية الإفريقية.

سجل عبد الله السعيد هدف فريق الأهلي والمباراة الوحيد في الدقيقة 21 من عمر المباراة بتصويبة قوية من داخل منطقة الجزاء.

وستقام مباراة الإياب في ملعب الدفاع الجديدي يوم 26 أبريل الجاري.

ملخص الشوط الأول

بدأ فريق الدفاع الجديدي المباراة معتمدًا على سرعة الأجناب والاختراق من على الأطراف، بينما لم يظهر الأهلي هجوميًا في الربع ساعة الأولى.

وجاءت المحاولة الأولى لفريق الأهلي بتسديدة من رامي ربيعة مرت أعلى العارضة المغربية في الدقيقة 16 من عمر الشوط.

نجح لاعبو الأهلي في النصف ساعة الأخيرة من الشوط الأول في السيطرة على مجريات اللقاء واستغلال نقاط ضعف فريق الدفاع الجديدي.

ونجح الأهلي في التقدم في الدقيقة 21 عندما مرر أحمد رؤوف بينية داخل منطقة الجزاء لعبدالله السعيد الذي صوبها في زاوية الحارس معلناً تقدم الأحمر.

ونجح أحمد رؤوف في استخلاص الكرة من مدافع الدفاع الجديدي في الدقيقة 26 وبدلاً من التسديد لعب كرة عرضية ارتدت من الدفاع.

ولعب وائل جمعة كرة بالرأس بعد تلقي عرضية من ركلة ركنية لكن كرته مرت بجوار قائم الحارس المغربي في الدقيقة 27.

واعتمد لاعبو الأهلي على التسديد من خارج منطقة الجزاء فسدد جدو الكرة ليتصدى لها الحارس على مرتين في الدقيقة 40.

ملخص الشوط الثاني

على نفس المنوال جاء سيناريو الشوط الثاني ففريق الدفاع الجديدي نجح في السيطرة على مجريات الأمور ولكن دون خلق خطورة على مرمى الأهلي.

وسدد المهدي على مرمى شريف إكرامي في الدقيقة 57 كرة قوية تصدى لها الحارس شريف إكرامي على مرتين.

ولعب شديد قناوي كرة عرضية بعد لعبة هات وخذ مع موسى يدان جاءت على رأس السعيد الذي سددها قوية أبعدها الحارس في الدقيقة 58.

ودخل أحمد شكري بدلاً من موسى يدان بعد مرور 68 من عمر اللقاء والسيد حمدي بدلاً من ناجي جدو.

وتوغل زكريا حدرام داخل دفاعات الأهلي حيث مر من شديد قناوي وأحمد شكري وسدد على مرمى شريف إكرامي الذي تصدى للكرة في الدقيقة 81.

ولعب السيد حمدي كرة عرضية من على الجانب الأيمن لعبها على الطائر أحمد شكري قوية مرت بجوار القائم في الدقيقة 85.