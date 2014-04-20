تأجيل محاكمة 42 من أنصار الإخوان فى قضية أحداث شغب الأزهر

أجلت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، المنعقدة بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، برئاسة المستشار “محمد نافع”، محاكمة 42 من أنصار جماعة الإخوان، في أحداث الشغب التي شهدتها جامعة الأزهر، لجلسة 3 مايو لحضور المتهمين من محبسهم.

وأسندت النيابة إلى المتهمين، تهم “التجمهر والبلطجة، وإتلاف الممتلكات العامة، وحيازة أسلحة بيضاء، وترويع الطلاب، والانضمام إلى جماعة إرهابية مسلحة تهدف إلى تكدير السلم والأمن العام وتعطيل العمل”.

وكانت النيابة ،قد عاينت جامعة الأزهر، والمبنى الإداري بالجامعة، عقب أحداث الشغب التي ارتكبها طلاب جماعة الإخوان، وكشفت المعاينة تحطم الطابق الأول الخاص بأمن الجامعة، وتكسير أجهزة الكمبيوتر، وماكينات التصوير، والمكاتب والنوافذ والأبواب والحوائط، وبلغت نسبة تلفيات الطابق الأول 95% ، وحطموا مكتب رئيس الجامعة بالطابق الثانى، كما أحرقوا عددًا من المستندات والأوراق داخل مكتب رئيس الجامعة، وعددًا من السجاد والمفروشات، واقتحموا مكاتب نواب رئيس الجامعة لشؤون الطالبات، في الطابق الثالث، وحطموا أجهزة الكمبيوتر، والتكييفات، والنوافذ، والمكاتب.

وكانت قوات الأمن ،قد ألقت القبض على المتهمين من طلاب جماعة الإخوان، داخل جامعة الأزهر؛ من بينهم 14 من خارج الجامعة، وكان من بينهم طبيب وزوجته، متهمين بتمويل تظاهرات أنصار الإخوان.