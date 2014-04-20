“وفد” الشرقية يعلن تأييده لـ”البدوى” لفترة رئاسية جديدة للحزب

أعلن عدد من قيادات ونواب الوفد بالمحافظة تأييدهم علنا ً للدكتور السيد البدوى لرئاسة الوفد لفترة رئاسة جديدة فقد أعلن محمود شحاته زايد نائب رئيس اللجنة العامة للوفد بالشرقية تأييده للدكتور السيد البدوى لرئاسة حزب الوفد لفترة جديدة من أجل إستقرار الوفد.

وأكد شحاتة أن البدوى لم ينفرد مطلقا ً باتخاذ أى قرار بل كان يعود دائما ً إلى الهيئة العليا لحزب الوفد ،تأكيدا ً للمؤسسية فى إتخاذ القرار،كما أعلن النائب الوفد اللواء هانى درى أباظه بإسمه وبإسم الهيئة البرلمانية للحزب بالشرقية عن تأييده الدكتور السيد البدوى لرئاسة الوفد لفترة رئاسة جديدة.

وأضاف نائب رئيس اللجنة العامة للوفد بالشرقية قائلا ً :” كلنا على قلب رجل واحد ونؤيد زعيم الوفد الدكتور السيد البدوى والشارع المصرى ينتظر حزب الوفد العريق”.

كما أعلن كل من النائب الوفدى بالشرقية طلعت السويدى والعميد صلاح الشناوى أمين صندوق اللجنة العامة للحزب عن تأييدهم للدكتور للبدوى لفترة رئاسة جديدة ،وأضاف قائلا ً : ” صوتى للدكتور السيد البدوى بإذن الله فى إنتخابات يوم الجمعه القادمة “.

من جانبه أعلن د.حاتم الأعصر عضو الهيئة العليا لحزب الوفد وأحد قيادات الوفد بالشرقية تأييده للدكتور السيد البدوى لرئاسة الوفد لفترة رئاسة جديدة،كما أعلن محمد زكى عبد العزيز رئيس لجنة شباب الوفد بالشرقية عن تأييده للبدوى لفترة رئاسة جديدة وذلك نظرا ً لمواقفه التاريخية فى ثورتى 25 يناير و30 يونيو والدور الفاعل لحزب الوفد بقيادته فى المشاركة القوية فى إسقاط نظامى مبارك ومرسى

وأعلن كل من أحمد الأعصر سكرتير عام مساعد حزب الوفد بالشرقية ومحمد عطية نائب رئيس لجنة الوفد بمركز بلبيسعن تأييده للدكتور البدوى لرئاسة الوفد لفترة جديدة لما حققه من إنجازات.

وقال أحمد حسونه سكرتير عام لجنة الوفد بمركز بلبيس بأن جميع أعضاء الهيئة الوفدية فى بلبيس سوف يصوتون لصالح الدكتور السيد البدوى لفترة جديدة.

وأعلن الدكتور عماد جمعه الباحث السياسى وعضو الهيئة الوفدية بالشرقية عن تأييده للدكتور السيد البدوى لفترة رئاسية جديدة من أجل إستكمال مسيرة إنجازاته فى الحزب ,واعلن اسماعيل حسنى عبد الحميد عضو الهيئة الوفدية بالشرقية تأييده للدكتور السيد البدوى لفترة رئاسة جديدة

واستقبل الوفديون بالشرقية الدكتور السيد البدوى رئيس الوفد بالزمار والهتاف ” عاش الوفد ضمير الأمة “.

وحضر المؤتمر من قيادات الوفد بالشرقية منصور الطحاوى الرئيس الشرفى للجنة الوفد بالشرقية والدكتور عبد الحكيم نور الدين رئيس لجنة الوفد العامة بالشرقية والدكتور حاتم الأعصر عضو الهيئة العليا للوفد وأحد قيادات الوفد بالشرقية واللواء هانى درى أباظه النائب الوفدى ونائب رئيس لجنة الوفد العامة بالشرقية والمهندس محمود شحاته زايد نائب رئيس لجنة الوفد العامة بالشرقية والنائب الوفدى طلعت السويدى ، والدكتور وجدى العوادى سكرتير عام اللجنة والكيميائى عمرو رسلان سكرتير الهيئة الوفدية والدكتور سمير النجيحى والكيميائى محمد العدوى وأحمد الأعصر سكرتيرو عموم مساعدين الوفد بالشرقية وصلاح الشناوى أمين صندوق لجنة الوفد العامة بالشرقية وطارق الطحاوى أمين الصندوق المساعد وعدد من أعضاء الهيئة الوفدية وحشد كبير من الوفديين.