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بالفيديو .. صديق قتيل قسم إمبابة يروى لـ ONA تفاصيل ما حدث داخل القسم

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بالفيديو .. صديق قتيل قسم إمبابة يروى لـ ONA تفاصيل ما حدث داخل القسم بالفيديو .. صديق قتيل قسم إمبابة يروى لـ ONA تفاصيل ما حدث داخل القسم

 

قال ناصر شعبان صديق حمادة خليل قتيل قسم إمبابة أنه كان مقبوض عليه فى احدى التظاهرات وصدر قرار من النيابة العامة بإخلاء سبيله بكفالة عشرة الاف جنيه، فتوجهت زوجتى لصديقى حمادة كى تستنجد به من أجل دفع الكفالة، وفور وصوله لقسم إمبابة وجد حمادة يلوح له بيده ويقول انه احضر الاموال لدفع الكفالة.

واضاف شعبان أثناء مشاركته فى مسيرة للعديد من أهالى إمبابة اليوم للمطالبة بالقصاص من أمين الشرطة أحمد الطيب، انه فوجئ بنقله مرة اخرى من قسم إمبابة عقب سماعه إطلاق نار ولا يدرى ماذا حدث بعد ذلك.

وأشار شعبان إلى انه عرف بعد ذلك ان حمادة فوجئ بأحمد الطيب أمين الشرطة داخل قسم إمبابة يوجه له السباب والشتائم، وحدث بعدها ما حدث، مؤكداً أن الطيب كان يفرض الاتاوات على أهالى المنطقة ويستخدم أساليب البلطجة مع المواطنين، وكان متهم قبل ذلك بقتل المتظاهرين فى ثورة 25 يناير، ووزارة الداخلية أدعت أنه مجنون وأودعته بمستشفى الامراض العقلية والنفسية، وفوجئنا بعد ذلك بعودته للخدمة مرة أخرى، مضيفاً أن هناك خلافات بين صديقه حمادة خليل وأمين الشرطة أحمد الطيب منذ عام 2009 حيث انهم جيران بمنطقة واحدة. بحسب قوله .

والجدير بالذكر أن حمادة خليل قُتل على يد أمين الشرطة أحمد الطيب بثلاث طلقات من سلاحه النارى عقب مشادات كلامية أثناء تواجده داخل القسم لدفع الكفالة لصديقه ناصر شعبان.

المراسل : بكر الشرقاوى

 

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