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إصابة إكرامي

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إصابة إكرامي إصابة إكرامي

عانى شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي من إصابة خلال مشاركته في الفوز على الدفاع الحسني الجديدي المغربي في ذهاب دور الـ16 الثاني من الكونفدرالية الإفريقية.

وتم تحديد إصابة إكرامي، وهي كدمة في عضمة الحوض ناحية اليسار.

لكن الحارس الدولي يؤمن أن الإصابة لن تحول دون مشاركته في مباريات الأهلي التالية، سواء في الدوري أو الكونفدرالية.

ويعد إكرامي من الأوراق الهامة في صفوف الأهلي، خاصة مع حالة الإحلال والتجديد التي يجريها المدير الفني للفريق محمد يوسف في الخط الخلفي.

الأهلي اكتفى بفوز بهدف من دون رد، ويخوض الإياب في المغرب.

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