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انتهت - الأهلي 1-0 الدفاع الحسني الجديدي.. فوز غير مريح

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انتهت - الأهلي 1-0 الدفاع الحسني الجديدي.. فوز غير مريح انتهت - الأهلي 1-0 الدفاع الحسني الجديدي.. فوز غير مريح

يلتقي الأهلي مع ضيفه المغربي الدفاع الحسيني الجديدي في ذهاب دور الـ16 الثاني من كأس

الكونفدرالية الإفريقية.

ويتقدم الأهلي بهدف في الدقيقة 21 سجله عبد الله السعيد بعد هدية جميلة من أحمد رؤوف.

طوال المباراة، الأهلي يضغط خصمه مبكرا من مناطق الجزاء المغربية.

لكن الأهلي للآن لم يجد المساحات الكافية لصناعة فرص يتم ترجمتها إلى أهداف.

محمد يوسف المدير الفني للأحمر حاول تحسين مردود فريقه هجوميا، فسحب موسى يدان غير الموفق في المباراة، ودفع بأحمد شكري.

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