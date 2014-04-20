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سيلتا فيجو يدك ألميريا برباعية في الليجا

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سيلتا فيجو يدك ألميريا برباعية في الليجا سيلتا فيجو يدك ألميريا برباعية في الليجا

(إفي): أمطر سيلتا فيجو شباك مضيفه ألميريا بأربعة أهداف مقابل اثنين في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم الأحد في إطار منافسات الجولة الـ34 من الدوري الإسباني.

سجل أهداف سيلتا فيجو مانويل نوليتو (ق18) وتشارلز دياز دي أوليفيرا (ق52) ومانويل نوليتو (ق71) وفابيان اوريلانا (ق76)، فيما حمل هدفا ألميريا توقيع رودي (ق40) وأوسكار دياز (ق88).

وبهذه النتيجة يقبع ألميريا في المركز قبل الآخير برصيد 30 نقطة، ويصبح على وشك الهبوط قبل أربع جولات من عمر المسابقة، فيما يرتفع رصيد سيلتا فيجو إلى 40 نقطة في المركز الـ11.

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