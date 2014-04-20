بالفيديو .. ' هاتريك ' الزمالك يحرم الأهلي من بطولة زايد للناشئين

قاد حسين خالد نجم شباب الزمالك فريقه للفوز على غريمه التقليدي الأهلي في ختام بطولة زايد الدولية للناشئين بثلاثية سجلها للأبيض في شباك الأحمر.

وحول الزمالك تأخره بهدف إلى فوز ثلاثي وسجل أهدافه كلها الصاعد حسين خالد، فيما كان تقدم الأهلي عن طريق يوسف علاء.

بهذا الفوز رفع الزمالك رصيده للنقطة التاسعة بعد الفوز الثالث، وتجمد رصيد الأهلي عند النقطة 10.

ويتفوق بوتافوجو على الأهلي في الصدارة بفارق الأهداف ونفس عدد النقاط ويحصد الفريق البرازيلي لقب البطولة الدولية للناشئين.

شهدت المباراة احتساب ركلة جزاء للأهلي، تقدم رمضان صبحي لتسديدها ولكن محمد السيد يتألق في صدها.

بعد ذلك صنع رمضان صبحي الهدف الأول في الدقيقة 23 بالعرض ونجح يوسف علاء في التسجيل مباشرة.

وفي الدقيقة 39 يحصل الزمالك على ركلة جزاء بعد مراوغة حارس الأهلي، ويتقدم حسين خالد وينجح في تسديدها بإتقان ويتعادل للأبيض.

ومن هجمة منظمة في الدقيقة 65 من هجمة مرتدة نموذجية بطلها حسين خالد يصنع ثنائية جميلة وينفرد ويسددها من فوق الحارس المتقدم.

وفي الوقت بدل الضائع يخطف حسين خالد الثالث مؤكدا فوز الزمالك وضياع اللقب من الأهلي.

شاهد أروع أهداف المباراة

شاهد أهداف المباراة