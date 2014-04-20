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عودة محمد إبراهيم لقائمة الزمالك أمام بتروجيت .. واستبعاد جعفر

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عودة محمد إبراهيم لقائمة الزمالك أمام بتروجيت .. واستبعاد جعفر عودة محمد إبراهيم لقائمة الزمالك أمام بتروجيت .. واستبعاد جعفر

أعلن أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك عن قائمة فريقه التي تواجه بتروجيت في المواجهة الحاسمة بالجولة 18 من الدوري الممتاز، وتضم 20 لاعبا.

واستبعد ميدو أحمد جعفر وأحمد سمير ومحمود عبد الرحيم "جنش" لأسباب فنية.

ويغيب محمود فتح الله مدافع الزمالك للإيقاف بسبب الإنذارات، وأيضا يستمر ابتعاد حمادة طلبة وإسلام عوض للإصابة.

وعاد محمد إبراهيم للقائمة بعد انتهاء إيقافه لأربع مباريات.

وتقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل على استاد الجيش بالسويس في الثالثة والنصف عصرا بتوقيت القاهرة.

والتالي القائمة كلها يقدمها FilGoal.com:

حراسة المرمى: عبد الواحد السيد - محمد أبو جبل

الدفاع: ياسر إبراهيم - حازم إمام - عمر جابر - صلاح سليمان - محمد عبد الشافي - أحمد سمير فرج - هاني سعيد - عبد الرحمن صلاح

الوسط: نور السيد - أحمد توفيق - مؤمن زكريا - محمد إبراهيم - مصطفى فتحي - عمر إسماعيل يوسف

الهجوم: دومينيك - أحمد علي - عرفة السيد - يوسف إبراهيم.

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