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محلب يكلف “زعزوع” بتشكيل لجنة هندسية لدراسة تحسين الطرق المؤدية للمقاصد السياحية

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محلب يكلف “زعزوع” بتشكيل لجنة هندسية لدراسة تحسين الطرق المؤدية للمقاصد السياحية محلب يكلف “زعزوع” بتشكيل لجنة هندسية لدراسة تحسين الطرق المؤدية للمقاصد السياحية

إبراهيم محلب

كلف رئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، اليوم “الأحد” وزير السياحة هشام زعزوع بتشكيل لجنة فنية هندسية تضم وزيري السياحة والنقل ومحافظ البحر الأحمر، لدراسة سبل تحسين الطرق المؤدية للمقاصد السياحية وخاصة منطقة البحر الأحمر ، وذلك لضمان عدم تكرار الحوادث التي تقع على هذه الطرق وتؤدى إلى خسائر في الأرواح سواء المواطنين أو السائحين علاوة على الخسائر المادية .

يأتي ذلك في إطار تضافر كافة أجهزة المعنية لرفع كفاءة الطرق للقضاء على ظاهرة الطرق من منطلق الحرص على أرواح المواطنين والسائحين ، كما أن هذه الظاهرة تعد من أهم التحديات التي تواجه السياحة المصرية ، حيث تؤدى إلى الإساءة إلى سمعة المقصد السياحي المصري.

أ ش أ

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