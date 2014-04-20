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بالفيديو .. غزال وجمعة يحتفلان مع جماهير ماديرا بالتأهل للدوري الأوروبي

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بالفيديو .. غزال وجمعة يحتفلان مع جماهير ماديرا بالتأهل للدوري الأوروبي بالفيديو .. غزال وجمعة يحتفلان مع جماهير ماديرا بالتأهل للدوري الأوروبي

شهد مطار مدينة ماديرا احتفالات مدوية لجماهير فريق ناسيونال الذي يضم الثنائي علي غزال وصالح جمعة بعد تأهل الفريق لبطولة الدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وضمن ناسيونال التأهل للمسابقة الأوروبية بعد ضمان احتلاله المركز الخامس في الدوري البرتغالي قبل جولتين من نهايتة المسابقة.

وعادت بعثة ناسيونال لمطار المدينة بعد الفوز على باكوس فيريرا بخماسية نظيفة لتفاجئ بوجود جماهيري ضخم.

واحتفل اللاعبون مع جماهيرهم بالتأهل للدوري الأوروبي الموسم المقبل.

وكان أحمد حسن "كوكا" مهاجم ريو أفي قد ضمن التأهل للدوري الأوروبي الموسم المقبل بعد نجاحه في الصعود مع فريقه لنهائي كأس البرتغال ونهائي كأس الدوري البرتغالي.

وضمن ريو أفي التواجد في المسابقة الأوروبية بسبب تأهل منافسه في النهائي بنفيكا إلى دوري أبطال أوروبا.

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فيديو اليوم السابع

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