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فينجر يقر بمسؤوليته عن إصابة أرون رامسي

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فينجر يقر بمسؤوليته عن إصابة أرون رامسي فينجر يقر بمسؤوليته عن إصابة أرون رامسي

أقر أرسين فينجر المدير الفني لأرسنال، بمسؤوليته عن إصابة أرون رامسي التي حرمت المدفعجية من خدماته في النصف الثاني من الموسم.

رامسي كان النجم الأبرز لأرسنال في انطلاقة الموسم الذي شهد صعود المدفعجية لقمة ترتيب الدوري الإنجليزي.

ثم أصيب اللاعب القوي بدنيا، ليخسر أرسنال 20 نقطة في تلك الفترة قبل أن يعود ويقود الفريق للفوز على هال سيتي.

وقال فينجر عن لاعبه الشاب صاحب الـ23 عاما: "كان علي أن أريح رامسي، لقد اشترك في عدد ضخم من المباريات، وربما كان ذلك سببا في إصابته".

وتابع "مع عودة رامسي، ووجود ميسوت أوزيل، حصل أرسنال على الفاعلية المفقودة في الثلث الأخير من الملعب".

ويحتل أرسنال المركز الرابع المرشح لدوري أبطال أوروبا، ويتنافس معه على البطاقة إيفرتون الذي يأتي خامسا بفارق نقطة عن النادي اللندني.

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