زوبعة في البرازيل بسبب ملابس نيمار الداخلية!

(إفي): اتهمت الصحافة البرازيلية اليوم مواطنها نيمار مهاجم برشلونة الإسباني بأنه أظهر عمدا ملابسه الداخلية التحتية لاظهار شعار الشركة الراعية له في اياب ربع نهائي دوري الأبطال أمام أتلتيكو مدريد الذي أخرج الفريق الكتالوني من البطولة.

وقال الصحفي البرازيلي المثير للجدل جوكا كفوري في عموده بصحيفة (فوليا دي ساو باولو) إن اللاعب كان "مهتما بهذا الأمر أكثر من اللعب"، معتبرا أن هذا الأمر "خطيئة في حد ذاته".

وأضاف كفوري "لا يوجد أحد عاقل يظن أن هذا الأمر جاء بسبيل الصدفة"، مشيرا إلى أن اللاعب رفع قميصه أكثر من خمس مرات لتجفيف عرقه، إلا أنه في الحقيقة كان يظهر ملابسه الداخلية التحتية لاظهار شعار شركة (لوبو).

من ناحيتها قال الشركة على لسان مسئوليها لموقع (آي جي) الاخباري إن عقد نيمار ممتد معها حتى 2015 ولا يوجد بند يلزم نيمار بالقيام بمثل هذه الأمور.

واعتبرت الشركة أن هذا الأمر حدث بصورة "عفوية"، إلا أنها لم تنكر في نفس الوقت شعورها بـ"الاعجاب"، ازاء التأثير الناجم عن الأمر.

ودافع اللاعب عن نفسه في بيان أصدرته وكالته المعروفة بإسم (إن أر سبورتس) حيث أكد أن "اظهار الشعار جاء بصورة عفوية وبشكل طبيعي دون الزامه بالقيام بهذا الأمر".