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رونالدو: أفضل موسم في حياة مودريتش

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رونالدو: أفضل موسم في حياة مودريتش رونالدو: أفضل موسم في حياة مودريتش

أثنى كريستيانو رونالدو ماكينة أهداف ريال مدريد على ما يقدمه زميله في الفريق ونجم منتخب كرواتيا، لوكا مودريتش.

مودريتش انضم لريال مدريد في الصيف قبل الماضي، قدم موسما أول غير كبير، شهد عدم تتويج الميرنجي بأي لقب.

هذا الموسم لوكا مودريتش أحد أبرز أوراق ريال مدريد مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ومجهوده ملحوظ حتى من رونالدو.

وقال رونالدو عن زميله الكرواتي: "أعرف لوكا مودريتش منذ كنت أنا في مانشستر يونايتد، وهو في توتنام".

وتابع البرتغالي "ما أراه هذا الموسم، هو أفضل نسخة للوكا مودريتش في حياته.. ليس فقط يقدم عروضا مبهرة، بل ويفعل ذلك باستمرارية".

ويستعد ريال مدريد لاستضافة بايرن ميونيخ يوم الأربعاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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