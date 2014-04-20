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وصول رئيس مجلس الأمة الكويتى إلى القاهرة

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وصول رئيس مجلس الأمة الكويتى إلى القاهرة وصول رئيس مجلس الأمة الكويتى إلى القاهرة

وصل مرزوق الغانم، رئيس مجلس الأمة الكويتى إلى القاهرة، مساء اليوم الأحد، على رأس وفد فى زيارة لمصر تستغرق يومين، يلتقى خلالها مع عدد من المسئولين، لبحث سبل دعم علاقات التعاون بين والكويت.

وصرحت مصادر بالسفارة الكويتية، أن الغانم سيلتقى خلال زيارته مع عدد من كبار المسئولين والشخصيات المصرية، لبحث سبل دعم علاقات التعاون بين مصر والكويت، وما يمكن أن تقدمه الكويت من مساعدات لدعم مصر على ضوء الانتخابات الرئاسية القادمة.

وأضافت أنه سيبحث أيضًا آخر تطورات الوضع فى المنطقة خاصة الأزمة السورية، وما تم من اتفاق فى الرياض بشأن العلاقات القطرية العربية، حيث لعبت الكويت خلال القمة العربية الأخيرة دورًا كبيرًا فى التوفيق بين الدول العربية.

يشار إلى أن الكويت إضافة إلى الإمارات والسعودية، قدمت دعمًا ماليًا لمصر عقب قيام ثورة 30 يونيو.
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