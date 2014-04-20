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اليوم السابع: رئيس لمصر بعد 45يوما.. والسباق يبدأ بين السيسى وصباحى

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تحت عنوان "رئيس للمصريين بعد 45 يوما"، تواصل اليوم السابع، فى عددها الصادر غدا الاثنين، متابعة استعدادات كل من المشير عبد الفتاح السيسى، وحمدين صباحى، المرشحين لانتخابات الرئاسة، بعد إغلاق اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة باب الترشح، معلنة أن "صباحى" والسيسى" هما فقط مرشحا الرئاسة.

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