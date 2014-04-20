"المؤتمر": يهنئ البابا تواضروس والأقباط بعيد القيامة المجيد

قدم الدكتور مجدى مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر لشئون الشباب والتثقيف، التهنئة للمصريين وللأخوة الأقباط ولقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بعيد القيامة المجيد للسيد المسيح، متمنيا لهم عيد سعيد.

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر فى بيان له اليوم، أن المصريين نسيج واحد، وأن الوحدة الوطنية بين أبناء الوطن المصرى هى الصخرة التى تحطمت عليها المخطط الأمريكى لتقسيم مصر وتقسيم الوطن العربى .

وأكد نائب رئيس المؤتمر، أن قوة مصر الحقيقة تكمن فى وحدتها الوطنية، لافتا إلى أنه لا يمكن لمصرى وطنى شريف أن ينكر دور الكنيسة المصرية أو البابا تواضرواس الثانى فى ثورة 30 يونيو المجيدة.