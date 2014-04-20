"سياسة واقتصاد" تلغى أعمال السنة وتحسب الدرجة كاملة بالامتحان النهائى

أعلن اتحاد طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن إدارة الكلية عقدت اجتماعا طارئا لبحث قرار نهائى حول الامتحانات بالكلية، وأنه تم قبل الاجتماع إرسال ملف به مقترحات الطلبة بخصوص الفترة المقبلة سواء عن الامتحانات أو الأبحاث والتكليفات خلال هذه الفترة.

وأكد الاتحاد، فى بيان له على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن مجلس الكلية قرر اليوم، انتهاء جميع المحاضرات يوم الأربعاء المقبل، على أن تنتهى جميع السكاشن يوم السبت المقبل، ويعفى جميع الطلاب من نسبة الحضور والغياب والأعمال الفصلية للفصل الدراسى الثانى، وتحسب درجة المادة كاملة على الامتحان النهائى.

وأضاف الاتحاد، أن مجلس الكلية أقر بدء امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثاني يوم السبت الموافق 3 مايو المقبل، على أن تنتهى يوم الخميس الموافق 22 من نفس الشهر، وذلك بناء على طلب أغلب الطلاب بأن تستمر الامتحانات لمدة ثلاث أسابيع كما هى "بواقع امتحانين كل أسبوع"، وخلال الأيام القادمة سيتم الاتفاق مع الطلاب بكل دفعة حول جدول الامتحانات وترتيب المواد .

وأردف الاتحاد، أنه سيتم مد فترة تسليم بحوث قاعات البحث ومشاريع التخرج بعد انتهاء الامتحانات بحد أقصى يوم الأحد الموافق 8 يونيو المقبل، وأن ذلك أيضًا بناء على طلب من الطلبة ونتيجة لضغط الامتحانات، مؤكدًا أنه يتم تقييم بحوث قاعات البحث ومشاريع التخرج بدون لجان مناقشة، وتحسب الدرجة على البحث فقط، وأن يلتزم أعضاء هيئة التدريس بوضع الامتحانات وفقاً لما تم دراسته حتى الأربعاء المقبل، وتنتهى الدراسة لمرحلة الدراسات العليا بنهاية يوم الثلاثاء الموافق 20 مايو المقبل.