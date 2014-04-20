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بلان يسعى لتمديد عقده مع باريس سان جيرمان

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بلان يسعى لتمديد عقده مع باريس سان جيرمان بلان يسعى لتمديد عقده مع باريس سان جيرمان

لوران بلان

عبر لوران بلان مدرب باريس سان جيرمان متصدر دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم عن رغبته في تمديد عقده مع الفريق بعد فوزه بلقب كأس رابطة الأندية أمس السبت.

وعرض سان جيرمان في وقت سابق تمديد عقد بلان لمدة موسم آخر وحتى يونيو 2015 غير أن المدرب أكد أنه سيدرس الأمر بعد نهائي كأس رابطة الأندية.

ورفض بلان الحديث عن تمديد عقده أمس السبت بعد الفوز 2-1 على ليون إلا أنه قال لشبكة بي.إن سبورت اليوم الأحد “أنا سعيد في باريس وأتمنى إتمام تمديد العقد قريبا.”

وتولى المدافع الفرنسي السابق تدريب باريس سان جيرمان مطلع الموسم الحالي خلفا للإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي انتقل لقيادة ريال مدريد الإسباني.

ويحتل سان جيرمان صدارة الدوري الفرنسي بفارق سبع نقاط عن موناكو صاحب المركز الثاني ويملك الفريق مباراة مؤجلة.

وكان سان جيرمان وصل إلى دور الثمانية في دوري أبطال أوروبا قبل أن يخرج أمام تشيلسي بقاعدة الأهداف المسجلة خارج الملعب.

وكالات

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