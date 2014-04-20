مانشستر يونايتد يسقط أمام إيفرتون مُجددًا بهدفين

واصل فريق مانشستر يونايتد نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعد هزيمته أمام مضيفه إيفرتون بهدفين دون مقابل، في المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ35 من البريميرليغ.

سجل إيفرتون هدفه الأول بتوقيع الظهير الأيسر الدولي الإنجليزي ليتون بينز في الدقيقة 28 من ركلة جزاء انبرى لتنفيذها بنجاح، أما الهدف الثاني فقد جاء بواسطة البلجيكي كيفن ميراليس في الدقيقة 43 بعد تمهيد متقن من كولمان.

وفي الشوط الثاني اكتفى إيفرتون بحماية شباكه نظيفة رغم المحاولات الكبيرة من كتيبة ديفيد مويز التي لم تسفر عن أي نتيجة.

وبذلك الفوز رفع إيفرتون رصيده إلى 69 نقطة وبقي في المركز الخامس، في حين توقف رصيد مان يونايتد عند 57 نقطة في المرتبة السابعة على سلم ترتيب الدوري.

وكالات