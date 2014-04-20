أخبار عاجلة

بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه -
رئيس الشركة الوطنية للطرق: المواطن السبب الرئيسي في مشكلة المرور -
إصابة 3 أشخاص واحتراق كابينة سيارة في مشاجرة بالهرم -
بـ 500 جرام.. سقوط عصابة "ولاء وبطة" للإتجار في الهيروين بإمبابة -
واشنطن توقف تمويل صندوق الأمم المتحدة للسكان -
معلومات الوزراء: لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز -
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر -
3 مدن تطرح مناقصات لإنشاء 1320 وحدة بالإسكان «الاجتماعي المتميز» -
تكريم سيدات المجتمع بمركز الإسكندرية الإقليمي -
الإسكان: بيع 300 كراسة شروط بمدينة «ناصر» و167 بـ«غرب قنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

27 إبريل .. النيابة تستمع لشهود واقعة استهداف نجدة حلوان

Google+ Print
27 إبريل .. النيابة تستمع لشهود واقعة استهداف نجدة حلوان 27 إبريل .. النيابة تستمع لشهود واقعة استهداف نجدة حلوان

 

حدد المستشار شريف معتز رئيس نيابة جنوب القاهرة بإشراف المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة جلسة ٢٧ أبريل الجارى لسماع شهود واقعة استهداف نقطة نجدة حلوان.

وضمت القائمة الأسماء رقيب شرطة “خالد محمد حسانيين” ٣٩ سنة من قوة الإدارة والذي تمت إصابتة بحروق بنسبة ٣٠٪ بالساعد الأيسر والقدم اليسرى واليمنى ،وتم نقله إلى مستشفى حلوان العام لتلقى الإسعافات الأولية .

والنقيب “محمد شاكر” ٣١ سنة نقيب شرطة بالإدارة العامة لشرطة النجدة ،وشاهد العيان الوحيد الذى أدلى بشهادته “سيد ثابت على عبد العال” ٤٥ سنة مدير تراخيص “أسمنت أسيوط” ومقيم بالمشروع الأمريكي والذى أدلى بشهادته بمحضر الواقعة ،إذ قال :”إنه رأى سيارة ماركة (شيفورلية) وثلاثة يستقلونها ولم يستطيع تحديد هويتهم” .

وتحرر محضر لإثبات الواقعة برقم ٨٦٢٤ جنح حلوان لحين إخطار النيابة .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا