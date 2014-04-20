27 إبريل .. النيابة تستمع لشهود واقعة استهداف نجدة حلوان

حدد المستشار شريف معتز رئيس نيابة حوادث جنوب القاهرة بإشراف المستشار طارق أبو زيد المحامى العام الأول لنيابات جنوب القاهرة جلسة ٢٧ أبريل الجارى لسماع شهود واقعة استهداف نقطة نجدة حلوان.

وضمت القائمة الأسماء رقيب شرطة “خالد محمد حسانيين” ٣٩ سنة من قوة الإدارة والذي تمت إصابتة بحروق بنسبة ٣٠٪ بالساعد الأيسر والقدم اليسرى واليمنى ،وتم نقله إلى مستشفى حلوان العام لتلقى الإسعافات الأولية .

والنقيب “محمد شاكر” ٣١ سنة نقيب شرطة بالإدارة العامة لشرطة النجدة ،وشاهد العيان الوحيد الذى أدلى بشهادته “سيد ثابت على عبد العال” ٤٥ سنة مدير تراخيص “أسمنت أسيوط” ومقيم بالمشروع الأمريكي والذى أدلى بشهادته بمحضر الواقعة ،إذ قال :”إنه رأى سيارة ماركة (شيفورلية) وثلاثة يستقلونها ولم يستطيع تحديد هويتهم” .

وتحرر محضر لإثبات الواقعة برقم ٨٦٢٤ جنح حلوان لحين إخطار النيابة .