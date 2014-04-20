مقتل 18 من مسلحي طالبان في عمليات للجيش الأفغاني

لقى 18 شخصا من حركة طالبان مصرعهم اليوم الأحد، واعتقل نحو عشرة آخرين من أعضاء حركة المسلحة الأفغانية ، في عمليات للجيش الأفغاني خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وذكرت صحيفة كاما الأفغانية – في نبأ أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم – أن جنديين أفغانيين لقيا مصرعهما أثناء عمليات تمشيط للجيش والشرطة الأفغانية .. مشيرة إلى أنه تم مقتل 18 من عناصر حركة طالبان جراء عمليات التمشيط وأصيب نحو 8 آخرون .

وضبطت قوات الجيش الأفغاني 16عبوة ناسفة بدائية الصنع وعدد من الأسلحة المتنوعة و5 قذائف مدفعية أثناء عملياتها في منطقة نهر السراج من ولاية “هلمند” .

وأضافت الصحيفة أن القوات الأفغانية قامت بتمشيط الأقاليم التالية: قندوز، فارياب، باروان وبلخ وقندهار وزابول، لوغار، فرح وهلمند .

وذكرت وزارة الداخلية الأفغانية – في بيان صحفي – أن المسلحين كانوا يتطلعون لإجراء عملية إرهابية باستخدام القذائف المدفعية والعبوات الناسفة .