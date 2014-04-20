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مقتل 18 من مسلحي طالبان في عمليات للجيش الأفغاني

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مقتل 18 من مسلحي طالبان في عمليات للجيش الأفغاني مقتل 18 من مسلحي طالبان في عمليات للجيش الأفغاني

طالبان أفغانستان

لقى 18 شخصا من حركة طالبان مصرعهم اليوم الأحد، واعتقل نحو عشرة آخرين من أعضاء حركة المسلحة الأفغانية ، في عمليات للجيش الأفغاني خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وذكرت صحيفة كاما الأفغانية – في نبأ أوردته على موقعها الإلكتروني اليوم – أن جنديين أفغانيين لقيا مصرعهما أثناء عمليات تمشيط للجيش والشرطة الأفغانية .. مشيرة إلى أنه تم مقتل 18 من عناصر حركة طالبان جراء عمليات التمشيط وأصيب نحو 8 آخرون .

وضبطت قوات الجيش الأفغاني 16عبوة ناسفة بدائية الصنع وعدد من الأسلحة المتنوعة و5 قذائف مدفعية أثناء عملياتها في منطقة نهر السراج من ولاية “هلمند” .

وأضافت الصحيفة أن القوات الأفغانية قامت بتمشيط الأقاليم التالية: قندوز، فارياب، باروان وبلخ وقندهار وزابول، لوغار، فرح وهلمند .

وذكرت وزارة الداخلية الأفغانية – في بيان صحفي – أن المسلحين كانوا يتطلعون لإجراء عملية إرهابية باستخدام القذائف المدفعية والعبوات الناسفة .

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أونا