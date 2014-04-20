رئيس “إناكتس” السويس يمثل مصر في مسابقة عالمية‎

تمكن محمود محسن، طالب كلية هندسة بترول السويس، ورئيس جمعية إناكتس سويس، من الحصول علي المركز الأول علي مستوي جمهورية مصر العربية في مسابقة مقدمين حول العالم.

وقد أقيمت فاعليات المسابقة في جامعة النيل برعاية المعهد الهندسي البريطاني، بين عشرات الطلاب، صعد منهم للمرحلة الثانية 8 فقط،فاز من بينهم محمود محسن بالمركز الأول، وتهدف المسابقة إلي شرح النظريات العالمية خاصة الهندسية.

ويستعد محمود محسن لتمثيل جمهورية مصر العربية في التصفيات النهائية علي مستوي العالم في أحد دول أوروبا، بعدما قدم عرض ناجح في مصر يشرح من خلالها طرق جديدة وحيوية بستخدام الطحالب والزيوت لإنتاج الوقود.

ويعتبر محمود محسن هو رئيس إناكتس سويس،وهي منظمة طلابية عالمية غير هادفة للربح،متواجدة داخل جامعة السويس.