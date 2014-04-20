محافظ أسيوط يفتتح محطة المياه القديمة بعد إحلالها وتجديدها‎

افتتح اللواء إبراهيم حماد محافظ أسيوط محطة المياه القديمة “المحطة الالماني” بعد الانتهاء من أعمال إحلالها وتجديدها بتكلفة اجمالية بلغت 30 مليون جنيه بتمويل من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وذلك في إطار إحتفالات المحافظة بالعيد القومي.

رافق المحافظ خلال الافتتاح اللواء أبو القاسم أبوضيف مساعد وزير الداخلية لمنطقة وسط الصعيد واللواء طارق نصر مدير أمن أسيوط ومجدى سليم سكرتير عام المحافظة وفكرى ثابت السكرتير المساعد واللواء حسن عبد الغني رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحي ولفيف من القيادات التنفيذية ومسئولي مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشار المحافظ إلى أن تطوير تلك المحطة يعد خطوة هامة نحو تحسين جودة مياة الشرب وحل مشكلات المياه التى تواجهها بعض المناطق بوصولها للادوار العليا وبالتالي تحقق هدف المحافظة من الحفاظ على صحة المواطنين.

ووجه محافظ أسيوط الشكر للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لدعمه الكامل لمشروعات البنية الاساسية وخاصة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة مشيراً إلى أن افتتاح المحطة الالماني بعد تجديدها يأتى استكمالاً لسلسة الافتتاحات التى تشهدها المحافظة فى اطار الاحتفال بالعيد القومي.

فيما أوضح المهندس أيمن مصطفى بكر مدير عام مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالهيئة القومية أن المحطة الالماني توفر 14 ألف متر مكعب / اليوم لتغطى احتياجات أكثر من 100 ألف نسمة من سكان وسط مدينة أسيوط ويساهم في وصول المياه للأدوار العليا مشيراً إلى أن تشغيل تلك المحطة بعد احلالها وتجديدها سيعطى الفرصة لتطوير محطة المياه التشيكي بتكلفة 50 مليون جنيه خلال 3 سنوات قادمة.