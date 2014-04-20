أخبار عاجلة

بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه -
رئيس الشركة الوطنية للطرق: المواطن السبب الرئيسي في مشكلة المرور -
إصابة 3 أشخاص واحتراق كابينة سيارة في مشاجرة بالهرم -
بـ 500 جرام.. سقوط عصابة "ولاء وبطة" للإتجار في الهيروين بإمبابة -
واشنطن توقف تمويل صندوق الأمم المتحدة للسكان -
معلومات الوزراء: لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز -
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر -
3 مدن تطرح مناقصات لإنشاء 1320 وحدة بالإسكان «الاجتماعي المتميز» -
تكريم سيدات المجتمع بمركز الإسكندرية الإقليمي -
الإسكان: بيع 300 كراسة شروط بمدينة «ناصر» و167 بـ«غرب قنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

فتح الحدائق والمتنزهات أمام المواطنين خلال الاحتفال بأعياد الربيع غدًا بالأقصر‎

Google+ Print
فتح الحدائق والمتنزهات أمام المواطنين خلال الاحتفال بأعياد الربيع غدًا بالأقصر‎ فتح الحدائق والمتنزهات أمام المواطنين خلال الاحتفال بأعياد الربيع غدًا بالأقصر‎

اللواء طارق سعد الدين – محافظ الأقصر

قرر محافظ الأقصر اللواء طارق سعد الدين فتح الحدائق والمتنزهات غدا الاثنين لاستقبال المواطنين في أعياد الربيع وشم النسيم على مستوى مدن المحافظة.

وعقد المحافظ اجتماع مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة لمناقشة الاستعدادات الخاصة لاستقبال أعياد الربيع معلنا رفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ في جميع المرافق والخدمات، تحسبًا لمواجهة أي ظروف طارئة، وإلغاء جميع الأجازات بالمواقع الخدمية.
> ووجه المحافظ مسئولي مديرية بتكثيف حملاتهم التفتيشية على المخابز البلدية كافة ومنافذ توزيع الخبز، مع طرح كميات من الأسماك المملحة في الجمعيات الاستهلاكية بأسعار مخفضة لتحقيق التوازن المطلوب في الأسواق.

من جانبها أعلنت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات العامة والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف في مختلف أنحاء المحافظة، مع إلغاء الإجازات لجميع العاملين و تم توفير الأمصال في أقسام الطوارئ بالمستشفيات المركزية والنوعية للتعامل مع أي حالات تسمم.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

نشرة مصراوي: السيسي في البيت الأبيض للمرة الأولى.. وقراران للبطاقات التموينية والتأمين الصحي

وزير التموين: معايير تنقية البطاقات التموينية ستخضع للحوار المجتمعي

وزير التموين: معايير تنقية البطاقات التموينية ستخضع للحوار المجتمعي

وزير التموين: بدء إضافة المواليد للبطاقات التموينية في يونيو المقبل

وزير التموين: بدء إضافة المواليد للبطاقات التموينية في يونيو المقبل

التموين: 88 مليون مواطن يستفيديون من الخبز المدعم.. وتكلفة الرغيف 57 قرشًا

التموين: 88 مليون مواطن يستفيديون من الخبز المدعم.. وتكلفة الرغيف 57 قرشًا