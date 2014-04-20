فتح الحدائق والمتنزهات أمام المواطنين خلال الاحتفال بأعياد الربيع غدًا بالأقصر‎

قرر محافظ الأقصر اللواء طارق سعد الدين فتح الحدائق والمتنزهات غدا الاثنين لاستقبال المواطنين في أعياد الربيع وشم النسيم على مستوى مدن المحافظة.

وعقد المحافظ اجتماع مع الجهاز التنفيذي بالمحافظة لمناقشة الاستعدادات الخاصة لاستقبال أعياد الربيع معلنا رفع درجة الاستعداد القصوى وحالة الطوارئ في جميع المرافق والخدمات، تحسبًا لمواجهة أي ظروف طارئة، وإلغاء جميع الأجازات بالمواقع الخدمية.

> ووجه المحافظ مسئولي مديرية التموين بتكثيف حملاتهم التفتيشية على المخابز البلدية كافة ومنافذ توزيع الخبز، مع طرح كميات من الأسماك المملحة في الجمعيات الاستهلاكية بأسعار مخفضة لتحقيق التوازن المطلوب في الأسواق.

من جانبها أعلنت مديرية الشئون الصحية بالمحافظة حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى في المستشفيات العامة والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف في مختلف أنحاء المحافظة، مع إلغاء الإجازات لجميع العاملين و تم توفير الأمصال في أقسام الطوارئ بالمستشفيات المركزية والنوعية للتعامل مع أي حالات تسمم.