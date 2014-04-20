القبض على ألماني يقود عصابة لترويج صور فاضحة للأطفال على شبكة الإنترنت

ألقت السلطات في مدينة بالما دي مايوركا الإسبانية، القبض على شخص ألماني بتهمة إعداد وترويج صور فاضحة للأطفال.

وقالت الشرطة الإسبانية اليوم السبت، إن الرجل قام بالتقاط صور وتسجيل أفلام فيديو إباحية عن الأطفال في جزيرة مايوركا الإسبانية وقام ببيعها عبر شبكة الإنترنت إلى الشغوفين بهذه الصور والأفلام في أرجاء العالم.

وأوضحت الشرطة أن من بين الضحايا الذين تم تحديد شخصيتهم، وهم: صبي في الثالثة عشرة وطفلتان شقيقتان في العاشرة والثانية عشرة.

وذكرت الشرطة أنها ألقت القبض أيضا على والدي الفتاتين اللذين كانا يتلقيان أموالا من الرجل على مدار عام ونصف العام بتهمة التواطؤ مع الجاني.

أضافت الشرطة الوطنية أنها تحفظت خلال عملية القبض على الجاني في بالما دي مايوركا على ذاكرتي تخزين إلكترونية تحمل مواد إباحية، كما تم تحديد شخصية اثنين من المتهمين باشتهاء الأطفال في ألمانيا واثنين في كندا وخامس في الولايات المتحدة وسادس في هولندا.

قالت الشرطة إن من المتوقع أن يتم اعتقال هؤلاء جميعا في أقرب فرصة، ولم تدل السلطات الإسبانية بشيء عن شخصية المتهم الألماني.

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