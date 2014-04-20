أخبار عاجلة

بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه -
رئيس الشركة الوطنية للطرق: المواطن السبب الرئيسي في مشكلة المرور -
إصابة 3 أشخاص واحتراق كابينة سيارة في مشاجرة بالهرم -
بـ 500 جرام.. سقوط عصابة "ولاء وبطة" للإتجار في الهيروين بإمبابة -
واشنطن توقف تمويل صندوق الأمم المتحدة للسكان -
معلومات الوزراء: لا توقف عن صرف سلع نقاط الخبز -
تعيين هاني محمود رئيسا لمجلس إدارة فودافون مصر -
3 مدن تطرح مناقصات لإنشاء 1320 وحدة بالإسكان «الاجتماعي المتميز» -
تكريم سيدات المجتمع بمركز الإسكندرية الإقليمي -
الإسكان: بيع 300 كراسة شروط بمدينة «ناصر» و167 بـ«غرب قنا» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

القبض على ألماني يقود عصابة لترويج صور فاضحة للأطفال على شبكة الإنترنت

Google+ Print
القبض على ألماني يقود عصابة لترويج صور فاضحة للأطفال على شبكة الإنترنت القبض على ألماني يقود عصابة لترويج صور فاضحة للأطفال على شبكة الإنترنت

ألقت السلطات في مدينة بالما دي مايوركا الإسبانية، القبض على شخص ألماني بتهمة إعداد وترويج صور فاضحة للأطفال.

وقالت الشرطة الإسبانية اليوم السبت، إن الرجل قام بالتقاط صور وتسجيل أفلام إباحية عن الأطفال في جزيرة مايوركا الإسبانية وقام ببيعها عبر الإنترنت إلى الشغوفين بهذه الصور والأفلام في أرجاء العالم.

وأوضحت الشرطة أن من بين الضحايا الذين تم تحديد شخصيتهم، وهم: صبي في الثالثة عشرة وطفلتان شقيقتان في العاشرة والثانية عشرة.

وذكرت الشرطة أنها ألقت القبض أيضا على والدي الفتاتين اللذين كانا يتلقيان أموالا من الرجل على مدار عام ونصف العام بتهمة التواطؤ مع الجاني.

أضافت الشرطة الوطنية أنها تحفظت خلال عملية القبض على الجاني في بالما دي مايوركا على ذاكرتي تخزين إلكترونية تحمل مواد إباحية، كما تم تحديد شخصية اثنين من المتهمين باشتهاء الأطفال في ألمانيا واثنين في كندا وخامس في الولايات المتحدة وسادس في هولندا.

قالت الشرطة إن من المتوقع أن يتم اعتقال هؤلاء جميعا في أقرب فرصة، ولم تدل السلطات الإسبانية بشيء عن شخصية المتهم الألماني.

الألمانية

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه

بالفيديو- حيلة لغسل الشعر عند انقطاع المياه

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

بالفيديو.. كلمة السيسي خلال اجتماع غرفة التجارة الأمريكية

فيديو| ضياء السيد يكشف سر أزمة الزمالك وحلها.. ويؤكد: الأهلي الأفضل

فيديو| ضياء السيد يكشف سر أزمة الزمالك وحلها.. ويؤكد: الأهلي الأفضل

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب

فيديو.. سعد الدين الهلالي: هناك نصوص قرآنية تحرض على الإرهاب