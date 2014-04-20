«الطب الشرعي»: مكونات متفجرات الجامعات والأكمنة واحدة

كشف الدكتور هشام عبدالحميد، المتحدث باسم الطب الشرعي، الأحد، أنه من خلال مقارنة فتات القنابل التي تم تفجيرها أمام جامعة القاهرة، وميدان لبنان وفي الأكمنة والجامعات، تبين أنها من نوع واحد وطريقة تصنيعها البدائية واحدة، ما يؤكد أن صانع القنابل واحد.

وقال إن مكونات القنابل عبارة عن مادة «T.N.T» ومسامير كبيرة الحجم، ورمان بلي، وإن القنبلتين اللتين تم تفجيرهما أمام مديرتي أمن القاهرة والدقهلية مختلفتان، فمادة التفجير فيهما من نوع «C4».

في سياق آخر قال «عبدالحميد» إن شهيدي الشرطة اللذين قتلا، فجر الأحد، نتيجة هجوم مسلح من مجهولين، توفوا بطلقات نارية من سلاح آلي عيار 7.62، حيث قتل النقيب أشرف بدير بعد إصابته بـ6 طلقات في الرأس والوجه والعنق واثنتين في الصدر، وواحدة في الفخذ اليمنى، والمجند علاء أحمد عارف، توفى بعد إصابته بطلقة دخلت من الجانب الأيسر للرأس وخرجت من الجهة اليمنى.