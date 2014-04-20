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اريكسون يقود مواجهة أتلتيكو وتشيلسي تحكيميا

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اريكسون يقود مواجهة أتلتيكو وتشيلسي تحكيميا اريكسون يقود مواجهة أتلتيكو وتشيلسي تحكيميا

(إفي): يدير الحكم السويدي جوناس اريكسون مباراة ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا التي تجمع بين أتلتيكو مدريد وتشيلسي الإنجليزي بعد غد الثلاثاء في ملعب فيسنتي كالديرون.

وسبق لإريكسون (40 عاما)، والذي أصبح حكما بالاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في 2002، ادارة خمس مباريات بالبطولة القارية هذا الموسم، بينها ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني.

كما أدار مباراة بايرن ميونخ الألماني ومانشستر يونايتد الإنجليزي في إياب ربع نهائي البطولة، المباراة التي انتهت لصالح الفريق "البافاري" بثلاثة أهداف مقابل واحد.

وفي مرحلة المجموعات، أدار إريكسون مباراتي أياكس الهولندي وميلان الإيطالي (1-1) وأرسنال الإنجليزي وبروسيا دورتموند الألماني (1-2) ويوفنتوس الإيطالي وكوبنهاجن الدنماركي (1-3).

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