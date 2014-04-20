قائد أتليتكو: من حقنا الحلم بالفوز بالليجا ودوري الأبطال

(إفي): أكد جابي فرناندز، قائد فريق أتلتيكو مدريد الإسباني اليوم أن الفريق "يحق له أن يحلم" بالفوز بالليجا ودوري أبطال أوروبا، حيث يتصدر المسابقة المحلية قبل أربع جولات من نهايتها، ويواجه تشيلسي الإنجليزي في ذهاب نصف نهائي البطولة القارية.

وقال جابي، في تصريحات صحفية قبل المباراة، "لقد فعلنا الأصعب، ولكن لا يزال أمامنا الأهم. الفريق مؤهل للمكانة التي بلغها، ولا يمكننا التراخي. لم نحقق شيئا حتى الآن. من الحقيقي أننا في وضع مميز، وأن بامكاننا أن نقطع الثلاثاء خطوة هامة للاقتراب من النهائي، ولكن يجب علينا أن نظهر ذلك في الملعب".

ويبتعد أتلتيكو بفارق ثلاث انتصارات عن حسم لقب الليجا، وثلاثة عن الفوز بدوري الأبطال، مشيرا "الأمران مهمان. الدوري هو البطولة التي نخوض منافساتها بشكل يومي، ومن الصعب الحفاظ على مستوانا الحالي، والتصارع مع ريال مدريد وبرشلونة. ودوري الأبطال بطولة يروق للجميع خوض منافساتها".

وأوضح "إذن، لن أختار واحدة منهما. من الواضح أننا ننافس، وأننا حصلنا لأنفسنا على حق الحلم بالفوز بالبطولتين"، مستبعدا احتمالية تأثير للاعبين نفسيا قبل مواجهة تشيلسي، قائلا "نرى فريقا يستطيع التعامل مع الضغط. نتعامل بواقعية ولا يزال الأصعب أمامنا".

وأضاف "نحن نشعر برغبة كبيرة في خوض هذا اللقاء. يجب علينا استغلال إقامة مباراة الذهاب على ملعبنا، وأعتقد أنه قد يكون حاسما قبل مباراة الإياب. نشعر برغبة كبيرة" في خوض المباراة.

وعن توقعاته بشأن المباراة، قال "دون شك سيكونون مستعدين تكتيكيا"، مشيرا "سيحاولون فرض أسلوبهم على المباراة وغلق المساحات. لابد من التعامل مع هذا باللعب على طرفي الملعب، وتمرير الكرة لدييجو" كوستا هداف الفريق