بالفيديو.. أهالي الإسماعيلية يحتفلون بأكبر كرنفال للزهور بعيد الربيع

احتفل قبل قليل عشرات الآلاف من المواطنيين بالإسماعيلية يتقدمهم اللواء أحمد القصاص، محافظ الإسماعبلية بأكبر كرنفال وديفيلية لعربات الورود في احتفال هو الأكبر من نوعه في تاريخ المحافظة منذ قيام ثورة يناير.

واصطف المواطنون على جانبي الطريق الدائري، حيث أقيم العرض وشمل نماذج من الوحدة الوطنية في سيارة تحمل شيخ أزهري وقسيس يحملان الورود والحلوى ويلقيان بها للمواطنيين وسط تصفيق متواصل وسيارة اخري تحمل تماثيل ونماذج لجنود بالجيش والشرطة.

وأعرب المحافظ عن سعادته بإقبال المواطنيين غير المسبوق، مؤكدًا أن ااكرنفال وعشرات الآلاف رسالة للعالم، أن مصر بلد الأمن والأمان.

" frameborder="0">