حازم إمام يجتاز الاختبار قبل مباراة بتروجيت

اجتاز حازم إمام الظهير الأيمن للزمالك الاختبار الطبي الذي خضع له قبل انطلاق مران الفريق الأبيض، اليوم الأحد.

إمام تعرض لإصابة بكدمة في القدم، هددت مشاركته أمام بتروجيت في قمة المجموعة الثانية من الدوري الممتاز، بعد غد الثلاثاء.

حرص أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك على الاطمئنان قبل انطلاق المران، وأخضع اللاعب للاختبار.

وعبر إمام الاختبار بنجاح، ليشارك في تدريبات الزمالك يوم الأحد بدون مشاكل تذكر.

كذلك عاد للمشاركة في التدريبات الثنائي محمود فتح الله ودومينيك دا سيلفا بعد انتهاء الإجازة التي حصل عليها.

فتح الله يغيب عن لقاء بتروجيت بسبب الإيقاف، ودومينيك يخوض المباراة بشكل طبيعي بحسب رأي الجهاز الفني للفريق.