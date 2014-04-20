مباشر - شباب الأهلي 1-2 شباب الزمالك .. الأبيض يعاقب الأحمر

متابعة حية ومباشرة لمباراة ختام كأس زايد الدولية الودية تحت 17 عاما بين الزمالك والأهلي.

- في الدقيقة 65 يسجل الزمالك هدفا رائعا، ثنائيات بعد جملة مرتدة سريعة.

- في الدقيقة 49 من كرة عرضية للزمالك تحولت على الطائر مرت بجوار قائم الأهلي.

- انتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1

- عاقب الزمالك فريق الأهلي بعد إهداره العديد من الفرص ردتها العارضة تارة والقائم في أخرى.

- في الدقيقة 39 يحصل الزمالك على ركلة جزاء بعد مراوغة حارس الأهلي، ويتقدم حسين خالد وينجح في تسديدها بإتقان ويتعادل للأبيض.

- في الدقيقة 23 يتقدم الأهلي عن طريق يوسف علاء بعد كرة عرضية من الجبهة اليسرى.

- في الدقيقة 11 يرسل يوسف علاء كرة عرضية ترتطم في يد مدافع الزمالك ويحصل الاهلي على ركلة جزاء، يتقدم رمضان صبحي ومحمد فوزي حارس الشباب يتألق ويصدها.

المباراة مقامة على استاد آل نهيان ومذاعة على قناة أبو ظبي الرياضية، وبدأت في الساعة الخامسة والربع بتوقيت القاهرة.

وفي حالة فوز الأهلي على الزمالك يتوج بطلا للدورة الودية التي شارك فيها أتليتكو مدريد وبوتافوجو البرازيلي والرجاء المغربي.