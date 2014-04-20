“الجبهة الوسطية” تطالب رئيس الجمهورية بإصدار قرار بالعفو عن أبناء سيناء

أثنت الجبهة الوسطية، على قرار المستشار عدلي منصور، رئيس الجمهورية، بالإعفاء عن متهمين محكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناء، وطالبت بإصدار قرار رئاسي خاص بالمحكوم عليهم من أبناء سيناء بمناسبة أعياد التحرير.

وقال صبرة القاسمي، المنسق العام للجبه الوسطية، إن قرار رئيس الجمهورية بالإعفاء عن محكوم عليهم بمناسبة عيد تحرير سيناء، لفتة إنسانة، وتوظيف جيد لذكرى تحرير جزء عزيز من الوطن.

وأضاف “القاسمي”: “من المناسب أن يصدر رئيس الجمهورية قرارا مماثلا خاصا بالمحكوم عليهم من أهالي سيناء بإعادة محاكمتهم أو الإفراج عن الحالات الإنسانية، بشروط تراعي أمن وسلامة البلاد وأمنها القومي، خاصة من لم يثبت تورطه في قضايا تضر الأمن القومي للبلاد”.

وتابع: “تحتاج سيناء وأهلها إلى اهتمام رئاسي وحكومي بها، لا سيما وأن سياسات الحكومات السابقة بإهمال هذه المنطقة الحيوية والهامة، أدى إلى انتشار أفكار العنف والتكفير بها، وهو أمر يجب على الدولة الحذر منه ومعالجته، بتنمية سيناء، والنظر في قضايا أبنائها المسجونين حاليا والهاربين ليعودوا إلى المجتمع مرة أخرى”.

وناشد “القاسمي” الرئيس المقبل، بوضع ملف سيناء وتنميتها اقتصاديا واجتماعيا ودينيا ضمن ملفاته الهامة.