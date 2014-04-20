وزير الخارجية يلتقي عددًا من وسائل الإعلام الأجنبية

وتناول “فهمي” خلال هذه المقابلات العلاقات المصرية – الإفريقية بما فى ذلك العلاقات مع إثيوبيا وعناصر الموقف المصري الثابتة تجاه مشروع سد النهضة، فضلاً عن علاقات مصر الخارجية تجاه كلًا من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وتطورات الملف الفلسطيني، وسبل تحقيق المصالحة الفلسطينية.