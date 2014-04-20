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وزير الخارجية يلتقي عددًا من وسائل الإعلام الأجنبية

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وزير الخارجية يلتقي عددًا من وسائل الإعلام الأجنبية وزير الخارجية يلتقي عددًا من وسائل الإعلام الأجنبية

 

التقى اليوم نبيل فهمي، وزير الخارجية، عددًا من وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة قادمين من النرويج والدنمارك وبريطانيا، حيث أدلى بأحديث لجريدة الجارديان البريطانية، والتليفزيون والصحافة النرويجية، والصحافة والإذاعة الدانمركية.

وتناول “فهمي” خلال هذه المقابلات العلاقات المصرية – الإفريقية بما فى ذلك العلاقات مع إثيوبيا وعناصر الموقف المصري الثابتة تجاه مشروع سد النهضة، فضلاً عن علاقات الخارجية تجاه كلًا من روسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وتطورات الملف الفلسطيني، وسبل تحقيق المصالحة الفلسطينية.

 

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