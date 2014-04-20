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“ياسين تاج الدين” يتقدم بطعن ضد ترشح البدوي للجنة شؤون الأحزاب‎

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“ياسين تاج الدين” يتقدم بطعن ضد ترشح البدوي للجنة شؤون الأحزاب‎ “ياسين تاج الدين” يتقدم بطعن ضد ترشح البدوي للجنة شؤون الأحزاب‎

 

قال ياسين تاج الدين القيادي “الوفدي” ،وعضو الهيئة العليا للحزب :”إن المذكرة المقدمه من قبله إلى لجنة شؤون الأحزاب تنص على أنه في حال فوز الدكتور السيد البدوي ،رئيس الحزب الحالي، خلال الانتخابات القادمة للحزب يعد مخالفاً للأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية والتي تفيد بأن تكرار صدور أحكام قضائية سواء بعدم التنفيذ أو بإنقضاء الدعوة للتصالح وتكرارها يعد مرتكبها فاقداً لشرط حسن السمعة ، لكون “البدوي” صدرت ضده عدد من الأحكام القضائية سواء بوقف التنفيذ أو إنقضاء الدعوى للتصالح.

وتقدم ياسين تاج الدين صباح اليوم بمذكرة للجنة شؤون الأحزاب يطالب خلالها بإستبعاد السيد البدوي من انتخابات رئاسة الحزب .

وأضاف تاج الدين أنه يطالب لجنة شؤون الأحزاب بسرعة البت في الطعن المقدم لدعوة الجمعية العمومية للإنعقاد لانتخاب رئيس للحزب يكلف “الوفد” مئات الألاف من الجنيهات ، وفي حال لم يبت في الطعن قبل 25 أبريل وإجراء انتخابات الحزب وفاز “البدوي” من الممكن أن تعاد الانتخابات بعد استبعاد “البدوي” ما يعني وقوع ضرر مادي على الحزب.

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