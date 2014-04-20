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جامعة جنوب الوادي تحقق المركز الرابع في المهرجان الخامس للطائرات الورقية

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جامعة جنوب الوادي تحقق المركز الرابع في المهرجان الخامس للطائرات الورقية جامعة جنوب الوادي تحقق المركز الرابع في المهرجان الخامس للطائرات الورقية

جامعة جنوب الوادي تحقق المركز الرابع في المهرجان الخامس للطائرات الورقية

 

انتهت فاعليات بطولة الطائرات المقذوفة والتي أقيمت بجامعة الفيوم حيث حققت جامعة جنوب الوادي المركز الرابع في الترتيب العام علي الجامعات المصرية والعربية ، بعد أن فازت بالمركز الثاني في الطائرات المقذوفة باليد والمركز الأول في الطائرات الورقية والمركز الثالث في مسابقة المعرض الجوي.

وكان إجمالي ترتيب جامعة جنوب الوادي المركز الرابع علي مستوي الجامعات تحت إشراف الأستاذ احمد وحيد وأحمد حسن سليم وطلاب الجوالة وهم سامح مصطفي احمد وعمرو موسي يمني واحمد محمد مصطفي ومحمد احمد عبد الرحيم وعبد الله هاشم مبارك ورمضان وافي عاشور واحمد عوض حسين جاء ذلك بعد التدريب الكامل لمدة ثلاث أيام بالجامعة ونجحوا طلاب الجوالة في الظهور بالمظهر المشرف واللائق باسم جامعة جنوب الوادي وسط الجامعات المصرية والعربية.

وذبلك بحضور الدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالي وأعضاء الاتحاد الرياضي للجامعات المصرية والمعاهد العليا.

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