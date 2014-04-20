بالصور.. الكنائس القبطية المصرية تنهى قداس عيد القيامة بأمريكا

أنهى المصلون قداس عيد القيامة فى الكنائس القبطية التابعة للكنيسة الأرثوذكسية المصرية فى أكثر من 78 دولة حول العالم فى كل من امريكا وأوروبا وأستراليا وكندا وآسيا وإفريقيا.

واستقبلت كنائس المهجر بأمريكا وكندا وأستراليا وأوروبا المئات للاحتفال بأعياد القيامة وقامت الكنائس فى كل بلاد العالم برفع الصلوات من اجل تحقيق السلام والأمن لشعب مصر.

وشهدت الكنائس القبطية بالولايات المتحدة قداسا بحضور العديد من رموز الكنيسة القبطية بأمريكا، على رأسهم الأنبا "ديفيد" أسقف نيويورك وولايات نيوانجلاند بالولايات المتحدة الأمريكية والقمص "سيرافيم السريانى" النائب البابوى للكنيسة الأرثوذكسية بشمال أمريكا والقس موسيس بغدادى كاهن المقر البابوى والقس انطونيوس مكاريوس والقس "يعقوب غالى" والعديد من الكهنة بمختلف الولايات المتحدة الأمريكية.

كما استقبلت كنائس المهجر بمختلف الولايات الأمريكية الزوار للتهنئة بعيد القيامة المجيد وحضور سفراء الولايات المختلفة للتهنئة بالمقر البابوى بأمريكا وحضور ممثلين عن القنصليات المصرية بمختلف الولايات بأمريكا، بالإضافة لحضور عدد من المنظمات القبطية المختلفة وعدد من رموز الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية.