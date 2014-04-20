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بيدرو أول ضحايا ثورة التعديل ببرشلونة

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بيدرو أول ضحايا ثورة التعديل ببرشلونة بيدرو أول ضحايا ثورة التعديل ببرشلونة

بيدرو

يبدو أن مهاجم برشلونة الإسباني، بيدرور رودريجز قد يصبح أول ضحايا “ثورة التعديل” التي سيجريها النادي الكتالوني في صفوفه عقب نتائج الموسم المخيبة حتى الآن، وفقا لما ذكرته تقارير اخبارية اليوم الأحد.

وقالت صحيفة “ديلي ستار” الإنجليزية أن كل من مانشستر يونايتد وجاره مانشستر سيتي الإنجليزيين يفكران في ضم اللاعب وبالمثل بايرن ميونيخ الألماني.

وأبرزت الصحيفة أن بيدرو عانى هذا الموسم من عدم ثقة المدرب الأرجنتيني خيراردو مارتينو في ظل اعتماده بالمباريات الهامة على الثلاثي المكون من مواطن الأخير ليونيل ميسي والبرازيلي نيمار والإسباني سيسك فابريجاس.

من ناحيتها قالت جريدة “سبورت” الإسبانية إنه على الرغم من وصول قيمة الشرط الجزائي في عقد بيدرو إلى 125 مليون يورو، فمن المتوقع أن يتم دفع قيمة أقل بكثير إذا ما تمت الصفقة.

وكالات

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