رونالدو يتدرب في الإجازة للحاق بمواجهة بايرن ميونيخ

خاض البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد الإسباني يوم الأحد تدريبات منفردة في يوم الراحة الذي منحه الإيطالي كارلو أنشيلوتي للفريق.

وخاض اللاعب تمرينات فردية عالية الحدة تضمنت تدريبات بدنية وأخرى بالكرة.

ولم يكن رونالدو اللاعب الوحيد الذي قرر التدريب في يوم الراحة، حيث فعل هذا الأمر كل من الإسباني سيرخيو راموس والبرازيليين مارسيليو وكاسيميرو.

وركز راموس الذي كان يعاني من اصابة في الكتف لم تمنعه من خوض نهائي كأس الملك أمام برشلونة في مرانه على الجانب البدني أكثر من الكرة.

ويسابق كريستيانو رونالدو الزمن للحاق بمباراة ذهاب نصف نهائي دوري الأبطال الأربعاء المقبل في ملعب سانتياجو برنابيو أمام بايرن ميونيخ الألماني حيث حرمته الإصابة من خوض آخر ثلاث مباريات للملكي.

وكالات