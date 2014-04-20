رئيس لجنة المصالحات بين “الهلايلة والدابودية” يؤكد الالتزام بالتهدئة

أكد الدكتور منصور كباش رئيس لجنة المصالحات التى شكلها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، لإقرار المصالحة بين قبلتى بنى هلال والدابودية، والتى تعمل تحت رعاية فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف، وبإشراف من اللواء مصطفي يسري محافظ أسوان، أنه يوجد التزام كامل من القبليتين بما تم الاتفاق عليه بما يحقق السلم الإجتماعى كما تعلن اللجنة عن أنه جاري الانتهاء من صرف التعويضات الخاصة بالمركبات والمحلات والماشية وأيضًا جاري أعمال الترميم في المنازل والشقق المضارة ثم تجهيزها بالأثاث.

وأكد رئيس لجنة المصالحات علي أن إرادة العائلتين والمجتمع بأسوان في طريقهم إلي الهدف والأمل الذي ينشده الجميع ويصر عليه ويسير قدماً بفضل الله وتوفيقه لجمع الشمل ورأب الصدع بين أبناء بني هلال والدابودية وإعطاء كل ذي حق حقه.