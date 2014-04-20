حملة السيسي تنعي شهداء كمين بدر

أصدرت الحملة الرسمية للمشير عبدالفتاح السيسي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بيانا يتضمن “يملأنا الحزن والأسى، لشهداء الواجب من أبناء وزارة الداخلية، النقيب أشرف القزاز والمجند علاء فرحات، اللذين استشهدا صباح اليوم الأحد، بعد تعرض كمين مدينة بدر لهجوم مسلح، وندعو الله عز وجل أن يتغمدهم برحمته ويلهم أهلهم الصبر والسلوان، ونأمل للمصابين فى الحادث الشفاء العاجل”.و أكدت الحملة “أن قوى الظلام والإرهاب لن تنجح فى زعزعة أمن و استقرار مصر، التى ستظل محفوظة بعناية الله وشعبها العظيم، فلن تفلح المؤامرات والمكائد التى تحاك ضدها، طالما اصطف المخلصون من أبنائها تحت راية الوطنية المصرية، فى وجه كل إرهابى قاتل أو عابث مخرب”.إعلان - Ads إعلان - Ads
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