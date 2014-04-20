الداخلية : ضبط 6 من عناصر الإخوان كونوا خلية ارهابية لاستهداف الضباط

نجحت أجهزة الأمن بالإسكندرية تنجح فى ضبط 6 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي كونوا خلية إرهابية تقوم بإرتكاب أعمال عدائية ضد رجال وسيارات الشرطة والمنشآت الشرطية.

وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية تجمع عناصر خلية إرهابية تضم بعض عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى بإحدى الشقق الكائنة بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

عقب تقنين الإجراءات وإتخاذ كافة التدابير الأمنية اللازمة تم مداهمة الشقة محل التحريات وضبط ثلاثة من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى من بينهم القيادى الإخوانى “جابر عبدالجابر السيد جمعة – مسئول تنظيم الإخوان الإرهابى بمنطقة سيدى جابر.

وبتفتيش الشقة تم ضبط الآتى : “كمية من الدوائر الكهربائية ، عدد من أجهزة اللاب توب ، أوراق مدون بها خطط التنظيم وأسماء النقاط الشرطية والسيارات السابق إستهدافها بأعمال عدائية ، أسماء شهرة للخلية التابعة لهم ، لافتات مدون عليها ( حركة ضد الإنقلاب ، حركة 7 الصبح ) .

وبإرشادهم تم ضبط ثلاثة آخرين من عناصر الخلية الإرهابية بدائرة القسم .. وبحوزتهم (دوائر كهربائية ، ومنشورات تحريضية ضد الجيش والشرطة ) .

تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.