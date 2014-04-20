روحاني: النساء الإيرانيات لسن مواطنات من الدرجة الثانية

أقر الرئيس الايراني، حسن روحاني، يوم الأحد 20 أبريل بأن النساء الإيرانيات ما زلن يواجهن التفرقة والعوائق الثقافية، إلا أنه أكد أنهن لا يعاملن بشكل عام كمواطنات من الدرجة الثانية.

وفي كلمة بمناسبة عيد المرأة في إيران شدد روحاني على وجوب بذل مزيد من الجهود في مجال حقوق النساء. وأضاف في مؤتمر شاركت فيه نخبة النساء في إيران “أنا كرئيس للحكومة، اعترف بوجود العديد من النواقص في ما يتعلق بتطبيق حقوق المرأة”. وأشار روحاني أنه “طبقا للمعايير الإسلامية، نحن لا نعتبر الرجال من الدرجة الأولى، كما لا نعتبر النساء من الدرجة الثانية، ولا تفوق لأحد على الآخر”.

وتنسجم تصريحات روحاني مع وعده بمنح مزيد من الحريات الاجتماعية، والتي كانت إحدى أهم ركائز حملته الانتخابية التي حققت له فوزا مفاجئا في الانتخابات الرئاسية في يونيو الماضي.