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مقتل ضابط بالجيش العراقي وقيادي بتنظيم «داعش» في ديالي العراقية

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قتل مساعد آمر الفوج الثالث للجيش العراقي في تفجير عبوة ناسفة، صباح الأحد، بمحافظة ديالى شمال العراق، حسب مصدر أمني.

وقال المصدر إن عبوة ناسفة انفجرت، صباح الأحد، في سيارة المقدم علي الكروي، مساعد آمر الفوج الثالث للجيش العراقي شمالي ديالي، ما أدى لمقتله وتدمير سيارته.

من جهة أخرى، قال مصدر أمني آخر إن قوة أمنية قتلت قيادي بارز في تنظيم «داعش» قرب ناحية السعدية شمال بعقوبة يدعى عرعور السوري، وأضاف أن «العملية جرت بناءً على معلومات استخباراتية دقيقة».

وتعد السعدية من المناطق الساخنة أمنيا، وتشهد أمنية وخروقات مستمرة بين الحين والآخر؛ بسبب قربها من تلال حمرين، أكبر معاقل التنظيمات المسلحة وهي من المناطق المتنازع عليها بين بغداد وإقليم شمال العراق ويقطنها خليط من العرب والكرد والتركمان.

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