رئيس الوزراء الباكستاني يأمر بفتح تحقيق في واقعة الهجوم على صحفي

أمر رئيس الوزراء الباكستاني، نواز شريف، الأحد، بفتح تحقيق قضائي في الهجوم الذي تعرض له المراسل البارز بقناة «جيو نيوز» والصحفي الشهير، حامد مير، في مدينة كراتشي جنوب البلاد.

وذكرت قناة «جيو نيوز» الباكستانية أنه سيتم تشكيل لجنة قضائية مكونة من 3 أعضاء لبدء التحقيق في ذلك الهجوم، مضيفة أنه تم اتخاذ ذلك القرار خلال اجتماع رفيع المستوى دعا إليه لمناقشة الهجوم على «مير».

وأعلنت الحكومة الفيدرالية عن مكافأة قدرها 10 ملايين روبية، لمن يدلي بمعلومات تؤدي لاعتقال من هاجموا «مير»، مؤكدة أنه لن يتم الكشف عن هوية الشخص الذي سيدلي بتلك المعلومات.

وتعرض «مير»، السبت، لهجوم من مسلحين كانوا يستقلون دراجة نارية بعد فترة قصيرة من وصوله لمدينة كراتشي، حيث تم استهداف سيارته الخاصة بعد مغادرته المطار وأطلق عليه النار 6 مرات وأصيب بثلاث رصاصات، الأمر الذي استلزم خضوعه لجراحة.