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الطقس في الإمارات غدا

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الطقس في الإمارات غدا الطقس في الإمارات غدا

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا وغائما جزئيا على بعض المناطق خاصة الشرقية منها ويحتمل تكون بعض السحب الركامية على الجبال الشرقية بعد الظهر والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة شرقا وشمالا نهارا وتزداد الرطوبة النسبية في ساعات الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية وقد يتشكل بعض الضباب .

الرياح .. جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 12 - 25 كم/ساعة خلال الصباح والليل وشمالية شرقية - شمالية غربية / 20 - 32  كم/ساعة خلال فترتى بعد الظهر والمساء تصل 40 كم/ساعة فى عمق البحر للمناطق الشمالية  

 البحر .. متوسط .. يضطرب شمالا نهارا ويبلغ ارتفاع الموج من قدم الى ثلاثة أقدام قرب الساحل ومن قدمين الى اربعة وخمسة أقدام بالعمق يصل الى ستة أقدام شمالا نهارا .

ويبلغ أعلى مستوى للمد عند الساعة السادسة وخمس دقائق مساء وأدنى مستوى للجزر عند الساعة الحادية عشرة و 15 دقيقة قبل الظهر وفي تمام الساعة العاشرة و 21 دقيقة مساء .

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