محمد بن راشد يصل إلى المكسيك

وصل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بسلامة الله إلى مطار مكسيكو سيتي فجر اليوم في زيارة للولايات المتحدة المكسيكية تستغرق يومين.

وكان في استقبال سموه والوفد المرافق، معالي كارلوس دي كاسا مساعد وزير الخارجية المكسيكي وعدد من كبار المسؤولين في رئاسة الجمهورية إلى جانب سعادة فرانسيسكو جافيير إسكوبار السفير المكسيكي لدى الدولة.

ويرافق صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وفد رفيع يضم سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية وسمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة ومعالي محمد إبراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسعادة خليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة بدبي وسعادة سعيد راشد عبيد الزعابي سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية وعددا من المسؤولين المرافقين.