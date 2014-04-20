تأيد الحكم بالسجن 5 سنوات على 3 أشقاء لاتلاف صراف آلي

أيدت محكمة النقض في أبوظبي الحكم بإدانة ثلاثة أشقاء بتهمة الشروع في سرقة جهاز صراف آلي بمحتوياته والمملوك لأحد البنوك المحلية وذلك بأن انتزعوه من مكانه وربطوه بسيارتهم باستخدام حبل ومعول وقد خاب أثر الجريمة لسبب لادخل لإرادتهم فيه وهو فرارهم حال مطاردة أحد المارة لهم .



> كما أدانت المحكمة المتهمين بتهمة إتلاف جهاز الصراف الآلي والواجهة الأمامية للبنك وحكمت على كل منهم بالسجن خمس سنوات عن مجموع هذه التهم للارتباط في حين أيدت محكمة النقض براءة أحد المتهمين من تهمتي تعاطي المؤثرات العقلية وقيادة مركبة تحت تأثير المؤثر العقلي .



> وتعود تفاصيل الواقعة إلى تعرض جهاز الصراف الآلي التابع لفرع أحد البنوك المحلية بمنطقة اليحر الواقعة في مدينة العين للسطو ليلا من قبل عصابة مكونة من ثلاثة أشقاء عاطلين عن العمل ومن أرباب السوابق حيث قامو باقتلاع جهاز الصراف الآلي من موقعه بواسطة حبل يصل طوله إلى 8 أمتار مثبت على سيارة.



> ثم قاموا بسحب الجهاز المسروق بين المنازل مما أدى إلى اصطدامه بأرصفة الشارع وتحطمه إلى أربعة أجزاء وبعد 400 متر تقريبا انقطع الحبل المربوط بجهاز الصراف الآلي ولم يتمكن المتهمين من استرجاعه والاستيلاء عليه نظرا لمطاردتهم من قبل شاب مواطن شك في أمرهم فقام بتتبعهم بمركبته الخاصة والإبلاغ عنهم مما جعل المتهمين يفرون إلى منطقة رملية حيث تركوا المركبة المستخدمة في الجريمة ثم حضر شقيق المتهمين الرابع وقام بأخذهم إلى منزلهم.



> كانت النيابة العامة قد وجهت إلى الأخوة الأربعة تهم الإتلاف والشروع في السرقة إضافة إلى تهمة تعاطي المؤثرات العقلية والقيادة تحت تأثير المخدر للمتهم الأول وقضت محكمة الجنايات الابتدائية في العين ببراءة شقيق المتهمين الرابع مما أسند إليه إضافة إلى براءة المتهم الأول من تهم التعاطي والقيادة تحت تأثير المخدر بينما أدانت المتهمين من الأول إلى الثالث بتهم الشروع في السرقة والإتلاف وحكمت على كل منهم بالسجن 5 سنوات وهو الحكم الذي أيدته محكمة استئناف العين كما أيدته محكمة النقض في أبوظبي.