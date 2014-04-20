' لا يمكن لأي شخص أو شيء أن يفقد أتليتكو مدريد تركيزه '

إفي - وصف لاعب وسط أتلتيكو مدريد الإسباني، البرازيلي دييجو ريباس مواجهة تشيلسي الإنجليزي في نصف نهائي دوري الأبطال بـ"المميزة"، مؤكدا أنه "لا يمكن لأي شخص أو شيء أن يفقد الفريق تركيزه لأنه مستعد لتقديم مباراة كبيرة".

وقال ريباس في مؤتمر صحفي قبل مواجهة تشيلسي الثلاثاء في مباراة الذهاب بملعب فيسينتي كالديرون ردا على سؤال بخصوص اذا ما كان أي تصريح لجوزيه مورينيو مدرب الـ"بلوز" قادر على التأثير في فريقه "نحترم مورينيو وتشيلسي كثيرا، ولكن ذهننا صافي ولا يوجد شيء أو أحد قادر على اخراجنا من تركيزنا، لدينا هدف واضح وسنسعى وراءه دون مشاكل".

وأضاف اللاعب "إنها أهم لحظة، كل ما فعلناه كان من أجل الوصول لهذا، علينا الاستمرار في نفس الفلسفة وهي الكثير من البساطة والعمل".

وأردف ريباس "فرصنا كبيرة للغاية سواء في الليجا أو دوري الأبطال، علينا التفكير في كل مباراة على حدة، لأنه لو لم نقم بهذا الأمر سنفقد تركيزنا، اذا ما واصلنا نفس الفلسفة لن نواجه مشكلات".

وتابع اللاعب "الأمر سيعتمد على مجهودنا في الملعب، لدينا استعداد كبير لتقديم مباراة كبيرة والمواصلة واستغلال اللحظة".

واعتبر ريباس أن هزيمة تشيلسي أمس السبت من سندرلاند متذيل الدوري الإنجليزي 2-1 لا تعني أي شيء حيث قال "إنها بطولة مختلفة ومباراة يجب أن تركز فيها بنسبة 110%، سواء كان تشيلسي فاز أو خسر فهذا لا يقول أي شيء بخصوص مباراة الثلاثاء".